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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشيلسي يخسر أمام ويستهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

تشيلسي وويستهام
تشيلسي وويستهام
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تعرض نادي تشيلسي لهزيمة مفاجئة أمام فريق ويستهام يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب لندن الأولمبي في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح ويستهام التسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق نايف أكرد، وبالرغم من تسجيل تشيلسي لهدف التعادل في الدقيقة 28 من خلال كارني تشوكويميكا، إلا أن إن إنزو فرنانديز أهدر ضربة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 43.

وعاد ويستهام للتقدم في الدقيقة 53 عن طريق ميشيل أنطونيو، وطرد منه أكرم نايف في الدقيقة 67، إلا أن لوكاس باكيتا سجل هدفا ثالثا لويستهام من ركلة جزاء في الدقيقة 95.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ويستهام إلى 4 نقاط ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند نقطة واحدة ليحتل المركز الخامس عشر.

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