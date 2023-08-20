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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة المنوفية: عقد ورشة عمل للأطباء البشريين للتجهيز للعمل بوحدات حياة كريمة

جانب من الورشة
جانب من الورشة
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نظمت مديرية الصحة بالمنوفية، ورشة عمل للأطباء البشريين بكل من مركزى أشمون والشهداء ضمن خطة الاستعدادات لإستلام وتشغيل وحدات حياة كريمة تحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، والتي حرصت في كلمتها للأطباء على حثهم  لتطبيق معايير الجودة في وصف الأدوية وإتباع معايير مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية حرصًا على صحة المواطنين وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم.                                            

وتناولت الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية، خطة الوزارة لتطوير منشآت الرعاية الأولية باعتبارها صمام الأمان لصحة المواطنين وتقدم من خلالها الخدمات الوقائية والعلاجية بالإضافة لرفع الوعي الصحي للفرد والمجتمع.

وركزت "زهران" على دور الأطباء البشريين في تقديم الخدمات الصحية بطريقة جيدة مع التحسين المستمر وليس مجرد  التركيز على المؤشرات العددية فقط، كما أكدت على ضرورة إتباع أدلة العمل الإكلينيكية الموجودة بكل وحدة وكذلك تطبيق المعايير الدولية للسلامة المهنية وجودة الخدمة الصحية وتم شرح هذه المعايير.                      

وقامت بشرح أهمية التسجيل الطبي بالسجلات والملفات العائلية وضرورة فحص المترددات على الوحدات أول مرة وكل زيارة وكذلك متابعات الأطفال المترددين على جلسة التطعيمات.

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