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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع أحدهما.. أب يطلق النيران على زوجته وأبنائه في الوراق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قام أب بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه، اليوم الأحد، بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة زوجته ومصرع أحد أبنائه.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة  بقيام شاب بإطلاق النيران على زوجته وابنائه، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة ربة منزل وابنائه بطلق ناري ومصرع أحدهما، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وبعمل التحريات تبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات. 

إطلاق النيران بسبب خلافات اسرية ث قسم شرطة الوراق ضباط مباحث قسم شرطة