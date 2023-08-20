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الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 شخص لـ6 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية – شراء قطع أراضى – شراء العقارات - شراء السيارات). 

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 200 مليون جنيه