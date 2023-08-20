الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ70 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة)، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وأوضحت الداخلية فى بيان لها، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.

وأضافت: قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

