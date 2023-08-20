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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة فيديو بيع المانجو بالإكراه على طريق الإسماعيلية الصحراوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بوجود بعض الخارجين على القانون على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى يقومون باستيقاف قائدى السيارات عنوة بالقرب من بوابة رسوم الإسماعيلية. 

وأوضحت وزارة الداخلية فى بيان لها، أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بوجود بعض الخارجين على القانون يقومون بإستيقاف قائدى السيارات عنوة بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم على طريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى لبيع ثمار الفاكهة لهم.

وبالفحص تبين أن المذكورين من العاملين بمزارع الفاكهة  القريبة من الطريق، وأنهم كانوا يقومون بعرض منتجاتهم للبيع مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة بالطريق المشار إليه بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم، ولم يستدل كون المذكورين من العناصر الإجرامية.

تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وصرفهم.

بمزارع الفاكهة القريبة قائدي السيارات فيديو الإسماعيلية الصحراوي