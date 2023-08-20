الأنجولي مابولولو يغيب عن تدريب الاتحاد السكندري

غاب الأنجولي مابولولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، بسبب ظروف أسرية طارئة.

حصل الأنجولي مابولولو، هداف الدوري، على إذن رسمي من الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري وإدارة النادي للسفر إلى بلاده.

وفي السياق ذاته، أعلن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن عدم وجود نية لبيع المحترف مابولولو، هداف الدوري الممتاز للموسم المنقضي 2021_2022، رغم وجود عروض مغرية مالية لضمه اللاعب سواء داخلية أو خارجية.

ويعد مابولولو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني داخل الملعب.

سجل مابولولو مع الاتحاد السكندري ١٤ هدفا مع زعيم الثغر، ليصبح هداف الدوري المصري.