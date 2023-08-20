زيلينسكي: 63 دولة تنضم إلى مشاورات صيغة السلام الأوكرانية على مستوى السفراء

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، انضمام 63 دولة على مستوى السفراء إلى المشاورات حول تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية التي تم اقتراحها في اجتماع جدة.

وأشار زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"- إلى أن "فرقًا دبلوماسية وبلدانًا جديدة تنضم كل أسبوع للعمل العالمي المشترك (بشأن صيغة السلام)، وحتى الآن انضمت بالفعل 63 دولة على مستوى السفراء"، لافتا إلى أن هولندا كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى صيغة السلام.

وفيما يخص النزاع المسلح مع روسيا، قال زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 6500 صاروخا واستخدمت 3500 طائرة بدون طيار ضد أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022.

وأكد زيلينسكي أن "غالبية الضربات الروسية استهدفت منشآت مدنية وليس عسكرية"، على حد وصفه.

وتقدم الرئيس الأوكراين بالشكر للرئيس الهولندي على الصواريخ التي قدمتها بلاده لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، مؤكدا أن دعم أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي ينقذ أرواح الناس ومدن بأكملها والبلد بأكمله.

يذكر أن الرئيس الأوكراني وصل هولندا، اليوم الأحد، ضمن جولته الأوروبية، وذلك بعد أن زار السويد، أمس السبت، كما أنه من المقرر أن يتوجه إلى الدنمارك بعد انتهاء زيارته في هولندا.