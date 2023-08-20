الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام قادش

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة قادش، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف قادش اللقاء على ملعبه "ويس كومبانيس" الأولمبي، مساء اليوم الأحد.

ويبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي - كريستينسن - بالدي - أوريول روميو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري - جافي.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

ولن يلعب كل من رونالد أراوخو بسبب الإصابة، ورافينها بعد تلقيه بطاقة حمراء في الجولة الماضية أمام خيتافي.

وتعادل برشلونة سلبيا، في مباراة الجولة الأولى أمام خيتافي، ليخسر نقطتين في افتتاح الموسم الجديد، في مباراة شهدت طرد المدرب تشافي الذي لن يتواجد على مقاعد البدلاء الليلة بسبب إيقافه.