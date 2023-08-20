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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يتفقد حمام السباحة الأولمبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية حمام السباحة الأولمبى ، وذلك في إطار  المتابعة الدورية  لسير العمل بمجمع الرياضات المائية بعد  الإنتهاء  من أعمال صيانة تجهيزات حمام السباحة  واستئناف العمل به في إستقبال  الطلاب  والمتدربين من كل الأعمار والمتقدمين لاختبار  الكليات العسكرية .  

شدد القاصد على  ضرورة  المتابعة الدورية لأعمال صيانة حمام السباحة نظرا للإقبال الشديد من الطلاب والمواطنين من خارج الجامعة للاشتراك بأنشطة المجمع المائى، الذي يقدم خدمة مميزة للمتدربين ، حيث أنه  الحمام  الأولمبي الوحيد بالمحافظة  مؤكدا أن الجامعة تسعى دائما إلي تقديم خدمات تعليمية  وتدريبية متميزة  للطلاب وأهالي المحافظة داخل منشآتها الرياضية  المختلفة.

كما وجه القاصد باستخدام ألواح الطاقة الشمسية في تدفئة مياه الحمام خلال فصل الشتاء.

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