تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

حياتك مستقرة في هذه الفترة يا عزيزي، لا يوجد أي تغيرات في أي مجال، عليك استغلال فترة الهدوء هذه وترتيب خططك المستقبلية، والعمل على إنجاحها، تساعد الشريك على تجاوز فترة صعبة من حياته، تتعاون سويًا لتجاوزها، هذا الدعم الذي قدمته للشريك سيقوي علاقتكما بشكل لافت.

برج الثور

أنت تشعر بتغير أحد الأشخاص المقربين عليك، لا تحمل الموضوع أكبر من حجمه قد يكون منشغلًا بأمر ما، لا تتسرع يا عزيزي باتخاذ قرار قد يضرك في المحيط العملي، عليك السيطرة على أعصابك وانفعالاتك، كثرة التذمر قد تجعلك تخسر بعض الأصدقاء المقربين، خبر سعيد في طريقه إليك.

برج الجوزاء

لا تقحم يا عزيزي نفسك في الخلافات الدائرة بالعمل، استمع دون أن تتدخل أو تبدي رأيك، حتى لا تجد نفسك طرفًا في مشكلة لا ناقة لك بها ولا جمل، الأمور بالمجمل هادئة، تشعر بالراحة بالعمل، الكثير من التطورات الإيجابية، انتبه لصحتك ولا تهمل نصائح الأطباء، عليك مراجعة طبيبك في حال لاحظت أمرًا غريبًا.

برج السرطان

من الناحية المهنية يطلب المدير منك القيام بمهمة جديدة وتحتاج الكثير من التركيز والجهد، لكنك سعيد بها، حيث تشعر بالثقة الكبيرة التي يمنحها المدير لك مما يشعرك بسعادة بالغة، تنجز المهمة بنجاح وتتلقى الكثير من الإشادات، يا عزيزي قد يشعر عدد من زملائك بالغيرة لكن عليك تفهمهم والتقرب منهم.

برج الأسد

أنت تحاول تلطيف الأجواء في العمل، الوضع مشحون ويقد ينفجر بأي لحظة، تعمل على حل جميع الأمور والخلافات من أجل إعادة الهدوء للعمل، هناك تطورات كبيرة يشهدها مسارك المهني، انتبه لعلاقتك مع الشريك وحاول تخفيف من حدة النقاش معه، التوتر الدائم لن يساعدك بتجاوز المشاكل.

برج العذراء

أنت تمتلك طاقة كبيرة اليوم في العمل، وتحاول إنجاز جميع المهام المتراكمة، تخوض نقاش طريف وممتع مع بعض الزملاء، تشعر بالانسجام والراحة في هذه الفترة، هناك موضوع عائلي يشعرك بالقلق البسيط، عليك أن لا تنشغل بالتفكير به طوال الوقت، علاقتك مع الشريك تشهد بعض النقاشات العنيفة.

برج الميزان

لا تدقق بكل ما يدور حولك في العمل، حاول أن تترك الامور تمشي بمفردها، الكثير من الأخبار والقصص في محيط العائلة، هناك حديث مطول على الهاتف مع بعض الأقارب تكتشف من خلاله الكثير من الأخبار الصادمة والمفاجئة، تخطط من أجل الخروج مع الأصدقاء، وقضاء وقت ممتع.

برج العقرب

من الناحية المهنية الظروف مهيأة للبدء بفصل جديد في العمل، ابتعد عن العدوانية والسلبية، وحاول أن تتقرب اكثر من زملائك بالعمل، عليك التواصل بشكل إيجابي أكثر مع العائلة، هناك الكثير من الخطط على الصعيد الخاص، أنت بحاجة للخروج في نزهة من أجل الترفيه بسبب الضغط الذي مررت به.

برج القوس

يتعرض أحد الأشخاص الذين تعرفهم من بعيد لموقف سيء ومحرج بحضورك، تشعر برغبة شديدة للاتصال به والاطمئنان عليه لكنك بنفس الوقت تشعر بالقلق من ردة فعله، لا بأس من المحاولة، يا عزيزي فالناس تحتاج للاهتمام، لا تبدد طاقتك في أمور جانبية بالعمل، ركز على المهام المطلوبة منك.

برج الجدي

تشعر بالإرهاق الشديد بسبب ما مررت به في الأيام الماضية، أنت بحاجة لفترة من الراحة والنوم بشكل جيد، وبعدها العودة إلى العمل بطاقة أكبر، يا عزيزي يجب عليك أيضا ممارسة الرياضة من أجل الخروج من الملل والرتابة التي تشعر بهما، تفكر بتطوير مشروعك الخاص بشكل أكبر.

برج الدلو

قد تشعر بالانزعاج يا عزيزي من تصرفات بعض الزملاء من حولك، تشعر بأنهم يحاولون استغلالك والسخرية منك، قد تكون مخطئًا وما تشعر به غير صحيح، لا بأس من المواجهة من أجل التخلص من هذا الشعور المزعج، التخطيط للمستقبل هو ما يشغل الحيز الأكبر من تفكيرك بهذه الفترة.

برج الحوت

هناك الكثير من الضغوطات في العمل هذه الفترة، عليك التحلي بالصبر والانتباه إلى تصرفاتك، الانفعال والعصبية ليس حلًا للمشاكل والضغوطات، يا عزيزي علاقتك بعائلتك جيدة، هناك أمر عائلي يشغلكم وتفكرون بقرار مصيري يجمعكم، لا تثير غيرة الشريك من أجل الاستمتاع بالشعور.