جامعة المنيا تفتح باب التسجيل الإلكتروني لخريجاتها بالنسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل"

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في إطار الجهود التي تبذلها جامعة المنيا لتمكين المرأة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار وإتاحة فرص العمل والتدريب لخريجاتها بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، وعلوم الحاسب بكلية العلوم، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل" برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" وعدد من الشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

يجري ذلك من خلال رابط التسجيل لحضور البرنامج الآتي: https://3amlashoghl.untapcompete.com/.

ويهدف برنامج «عاملة شغل» إلى زيادة تمثيل المرأة في العديد من الوظائف في المجالات المختلفة، كالمبيعات وقطاع العمليات والمصانع، فضلا عن مجال التكنولوجيا الذي أضيف هذا العام، وتأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات، وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.