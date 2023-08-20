طرابزون يكشف تطورات إصابة تريزيجيه

كشف نادي طرابزون سبور التركي، تطورات إصابة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوفه، التي أصيب بها في مباراة فريقه طرابزون سبور ضد جالطا سراي بالدوري التركي، أمس السبت.

وشارك تريزيجيه كأساسي رفقة طرابزون سبور في تلك المباراة، قبل أن يتعرض لإصابة قوية أجبرته على الخروج في الدقيقة 51.

وقال طرابزون، في بيان، اليوم الأحد، إن نتيجة الفحص والتصوير التي خضع لها تريزيجيه في المستشفى، بينت وجود كسر في الضلع من الجهة اليسرى للصدر وبدأ فريقنا الطبي في علاج اللاعب.

وتأكد غياب النجم محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي، عن معسكر منتخب مصر المقبل، خلال فترة التوقف الدولي المقرر لها من 4 حتى 12 سبتمبر المقبل.