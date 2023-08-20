القابضة للمياه: بدء مرحلة التقييم الميداني لجائزة التميز في مجال خدمة العملاء والخط الساخن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأحد، بدء زيارات مرحلة التقييم الميدانى لمراكز خدمة العملاء والخط الساخن، والتى أجراها أعضاء فريق المقيمين وفريق الجودة، حيث يتم فى تلك المرحلة المراجعة النهائية والتأكد من كافة الأدلة والمستندات التى تدعم جودة الخدمة المقدمة وتقييم أثر المبادرات التى يتم اتخاذها فى مركز خدمة العملاء أو الخط الساخن.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن فريق التقييم خلال زيارات اليوم الأول، تفقد الخط الساخن ١٢٥ لشركة مياه الشرب بالقاهرة، ومركز خدمة العملاء بمصر الجديدة لشركة مياه الشرب بالقاهرة، ومركز خدمة العملاء السنطة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

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