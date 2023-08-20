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الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القابضة للمياه: بدء مرحلة التقييم الميداني لجائزة التميز في مجال خدمة العملاء والخط الساخن

جانب من أعمال التقييم
جانب من أعمال التقييم
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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأحد، بدء زيارات مرحلة التقييم الميدانى لمراكز خدمة العملاء والخط الساخن، والتى أجراها أعضاء فريق المقيمين وفريق الجودة، حيث يتم فى تلك المرحلة المراجعة النهائية والتأكد من كافة الأدلة والمستندات التى تدعم جودة الخدمة المقدمة وتقييم أثر المبادرات التى يتم اتخاذها فى مركز خدمة العملاء أو الخط الساخن.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن فريق التقييم خلال زيارات اليوم الأول، تفقد الخط الساخن ١٢٥ لشركة مياه الشرب بالقاهرة، ومركز خدمة العملاء بمصر الجديدة لشركة مياه الشرب بالقاهرة، ومركز خدمة العملاء السنطة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

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