أحمد مرعي: سلة الزمالك تعاقد مع 3 لاعبين استعدادا للموسم الجديد

تحدث أحمد مرعي مدرب فريق كرة السلة الأول بالزمالك، عن صفقات الفارس الأبيض استعدادا للموسم الجديد .

وقال مرعي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، الزمالك تعاقد حتى الآن مع 3 صفقات وهم، أحمد إسماعيل قادما من سلة الأهلي، وعلي عمر لاعب الاتصالات، وأدهم إليدا لاعب مصري قادم من كندا .

وتابع مرعي، من المفترض أن يستغل كل فريق فترة الانتقالات لإضافة احتياجاته الفنية فقط، سواء حال رحيل لاعب أو اعتزال لاعب، لكن ليس من الضرورة ضم صفقات جديدة في كل فترة انتقالات.

وأضاف، الفرق القوية والجماهيرية لديها قوام أساسي من اللاعبين، ويتم إضافة بعض العناصر البسيطة لتدعيم القوام الأساسي في كل فترة .

وكان الزمالك قد واجه موسم غير جيد بالعام الماضي وخسر العديد من الألقاب، ويرغب في التعويض بالموسم الجديد بعد ضم بعض الصفقات الجديدة.