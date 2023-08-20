الجيزة تزيل سورا مخالفا أغلق شارع محمود عبد الجواد منسى البطران بالهرم

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم بإتخاذ مايلزم نحو إزالة أسباب شكوى سكان شارع محمود عبدالجواد منسى البطران لتضررهم من بناء سور مخالف والذى تسبب فى فصل الشارع محل الشكوى عن شارع على بن طالب والمتفرع من شارع مسجد التوحيد بنزلة البطران بحى الهرم وعدم قدرتهم على توصيل المرافق وإعاقه الحركة المرورية.

وعلى الفور تنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة تم توجيه حملة وتنفيذ أعمال الإزالة للسور وفتح الشارع أمام حركة المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف اللواء أحمد راشد بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوي لضمان عدم تكرار المخالفة.