رئيس اللجنة القانونية لنادي الزمالك يوضح حقيقة رفع الحصانة القضائية عنه

نفى أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية بنادي الزمالك، ونائب رئيس النادي الأسبق، صدور قرار ضده من المجلس الدولة برفع الحصانة القضائية لسماع أقواله فى أحد القضايا الخاصة بنادي الزمالك .

وقال جلال في تصريح صحفي اليوم الأحد: “أنفى رفع الحصانة القضائية عنى، ولا أجد مبررا لذلك لأنني أعمل في جهة محترمة”.

وتابع: “لو كان الامر صحيحا لقمت أنا بتأكيده.، ولكنه لم يحدث ابدا، وللعلم فإن الإذن بسماع الأقوال لا يتطلب رفع الحصانة وانما يتطلب فقط اصدار اذن بذلك لي من رؤسائي لسماع الاقوال فقط وهوالامر الذي كنت سأنفذه علي الفور لوكان الامر صحيحا”.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالة جماعية في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك نظرا للحجز على الأرصدة في البنوك .

ويعد حسين لبيب أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك لحين عقد انتخابات مقبلة، خاصة وأن لبيب قاد الزمالك من قبل وحققت معه معظم الفرق بالنادي البطولات خلال الفترة التي تولي فيها رئاسة الزمالك .

كما يأتي خالد عبدالعزيز وزير الرياضة الأسبق من ضمن المرشحين، ولم يسبق لعبدالعزيز العمل في الزمالك، وتنادى بعض الأصوات داخل النادي بتوليه المهمة خاصة وأنه ينتمى للزمالك.