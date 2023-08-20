مرموش بديلا.. جوتزه يقود هجوم فرانكفورت أمام دارمشتات في الدوري الألماني

أعلن النمساوي أوليفر جلاسنر المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة دارمشتات في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني.

وتقام المباراة على ملعب دوتش بانك بارك، واعتمد جلاسنر على ماريو جوتزه لقيادة الهجوم إلى جانب راندال كولو مواني ويسبر ليندستروم، وأبقى على المهاجم المصري عمر مرموش على دكة البدلاء.

ويبدأ آينتراخت فرانكفورت المباراة أمام دار مشتات بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - وليان باتشو.

خط الوسط: إيريك إبيمبا - إلياس السخيري - سباستيان رود - فيليب ماكس.

خط الهجوم: يسبر ليندستروم - راندال كولو مواني - ماريو جوتزه.