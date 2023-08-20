ads
الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرموش بديلا.. جوتزه يقود هجوم فرانكفورت أمام دارمشتات في الدوري الألماني

ماريو جوتزه
ماريو جوتزه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن النمساوي أوليفر جلاسنر المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة دارمشتات في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني.

وتقام المباراة على ملعب دوتش بانك بارك، واعتمد جلاسنر على ماريو جوتزه لقيادة الهجوم إلى جانب راندال كولو مواني ويسبر ليندستروم، وأبقى على المهاجم المصري عمر مرموش على دكة البدلاء.

ويبدأ آينتراخت فرانكفورت المباراة أمام دار مشتات بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - وليان باتشو.

خط الوسط: إيريك إبيمبا - إلياس السخيري - سباستيان رود - فيليب ماكس.

خط الهجوم: يسبر ليندستروم - راندال كولو مواني - ماريو جوتزه.

أوليفر جلاسنر آينتراخت فرانكفورت دارمشتات الدوري الألماني