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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

حملات أمنية لضبط
حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة
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 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسوان –دمياط - البحيرة” بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان 
 ضبط 4 قضايا "سلاح" ضُبط خلالهم 4 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية. 
 ضبط 6 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش –3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو–كمية لمخدر الهيروين)،بحوزة 8 متهمين لعدد "4 منهم معلومات جنائية"ـ وتنفيذ 805 حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
 ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش –24كيلو جرام لمخدر البانجو –6كيلو جرام لمخدر الهيدرو –كمية لمخدر الهيروين –بندقية خرطوش–2 فرد محلى –عدد من الطلقات) ، بحوزة (5 متهمين لـ"4منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن البحيرة
 ضبط 20 قضية "سلاح" ضُبط خلالهم (1بندقية خرطوش – 5 طبنجات – 14 فرد محلى- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– 5 خزينة) بحوزة 18 متهم لعدد 6 منهم معلومات جنائية. 
 ضبط 24 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4,740 كيلو جرام لمخدر الحشيش -  1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين –540 قرص مخدر)،بحوزة (25) متهم لعدد "18 منهم معلومات جنائية".
 تنفيذ 1313 حكم قضائى متنوع.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

قطاع الامن العام الأجهزة الأمنية اسوان دمياط قام قطاع الأمن العام بم شاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان –دمياط - البحيرة