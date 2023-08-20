حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسوان –دمياط - البحيرة” بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا "سلاح" ضُبط خلالهم 4 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية.

ضبط 6 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش –3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو–كمية لمخدر الهيروين)،بحوزة 8 متهمين لعدد "4 منهم معلومات جنائية"ـ وتنفيذ 805 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش –24كيلو جرام لمخدر البانجو –6كيلو جرام لمخدر الهيدرو –كمية لمخدر الهيروين –بندقية خرطوش–2 فرد محلى –عدد من الطلقات) ، بحوزة (5 متهمين لـ"4منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن البحيرة

ضبط 20 قضية "سلاح" ضُبط خلالهم (1بندقية خرطوش – 5 طبنجات – 14 فرد محلى- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– 5 خزينة) بحوزة 18 متهم لعدد 6 منهم معلومات جنائية.

ضبط 24 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4,740 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين –540 قرص مخدر)،بحوزة (25) متهم لعدد "18 منهم معلومات جنائية".

تنفيذ 1313 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.