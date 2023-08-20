حصيلة 24 ساعة.. رادارات المرور تحرر 47 ألف مخالفة تجاوز السرعة على الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 112022 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

47995 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

6721 مخالفةالسير بدون تراخيص.

22 مخالفة موقف عشوائى.

19 مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.