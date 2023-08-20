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الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. رادارات المرور تحرر 47 ألف مخالفة تجاوز السرعة على الطرق

47995 مخالفة تجاوز
47995 مخالفة تجاوز السرعة المقررة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 112022 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
47995 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 6721 مخالفةالسير بدون تراخيص.
22 مخالفة موقف عشوائى.
19 مخالفة شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

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