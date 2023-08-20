ضبط قضيتي هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 2 قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2106) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (39) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (305) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

