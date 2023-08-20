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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. أستون فيلا يصعق إيفرتون برباعية نظيفة

استون فيلا
استون فيلا
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صعق فريق أستون فيلا نظيره إيفرتون، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".
أحرز رباعية أستون فيلا اللاعب جون ماكجين فى الدقيقة الـ 18، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب دوغلاس لويز من ضربة جزاء فى الدقيقة الـ 24، وليون بايلي فى الدقيقة الـ 51، وجون دوران فى الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز حصد فريق أستون فيلا أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، بعد فشله فى الجولة الأولى، بينما تجمد إيفرتون فى مركز دون نقاط حتى الآن.

الدوري الإنجليزي البريميرليج إيفرتون أستون فيلا