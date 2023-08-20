أفشة أفضل لاعب خط وسط مهاجم في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة فوز محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب خط وسط مهاجم في الدوري الممتاز للموسم الماضي.

وتفوق مجدي أفشة في الاستفتاء على وليد الكرتى لاعب بيراميدز وسمير فكري لاعب فريق الداخلية المنضم حديثًا لصفوف المصري البورسعيدي، إلى جانب حسين فيصل لاعب فريق سموحة.

ونشرت رابطة الأندية عبر حسابها على توتير صورة للاعب محمد مجدي أفشة وعلقت عليها: باختيارات الجماهير على جميع منصات ‎رابطة الأندية المحترفة محمد مجدي أفشة هو أفضل خط وسط مهاجم لـ موسم 2022/23.