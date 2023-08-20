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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على شعار بطولة الأندية العربية للتايكوندو بالقاهرة

شعار البطولة
شعار البطولة
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كشف الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى الستار عن الشعار الرسمي لبطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو بالقاهرة للناشئين تحت 14 عام والشباب تحت 17 عام والبومزا والفري ستايل بجميع مراحلها والبارا بومزا والبارا كيروجي خلال الفترة من 5-8 اكتوبر المقبل .

جاء ذلك بعدما تم الموافقة عليه من الاتحاد العربى للتايكوندو برئاسة إدريس الهلالى عضو الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو والنائب الأول لرئيس الإتحاد الإفريقى للتايكوندو.

ووضعت الشركة المنظمة للبطولة تصميم شعار البطولة وذلك بعد التنسيق والتعاون مع شركة روابط الرياضية المسوق الحصرى للإتحاد المصرى للتايكوندو الذى تقام البطولة تحت إشرافه.

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