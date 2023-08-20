بالفيديو.. أحمد الروبي يطرح "أرقص جامد" 

الأحد 20/أغسطس/2023 - 06:03 م

طرح المطرب أحمد الروبي أغنية جديدة بعنوان "أرقص جامد" من كلماته وألحانه غناء و توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.



أغنية "أرقص جامد" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب يظهر فيه الروبي بشكل مختلف عن ما قدمه في أعماله السابقة والكليب من اخراج اشرف رمضان ورؤية فنية واشراف ميمي فؤاد.



كان أحمد الروبي قدم من قبل مجموعة من الأغاني الناجحة مثل "سقفة" التي قدمها في مهرجان الجونة وحققت نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات، و شاركه في الكليب مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي مثل النجمة يسرا وهند صبري وشيرين رضا وغيرهم، كم قدم مجموعة من الأغاني الناجحة مثل "سقف الحلاوة", “ متعلق بيكي"، "علاقة مؤذية" و "سهرني شوية".