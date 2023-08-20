15 جنيها زيادة.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد، 20 أغسطس 2023، بقيمة 15 جنيها عن أمس وذلك علي مستوي محلات الصاغة.

سجل سعر عيار 21 اليوم حوالي 2235 جنيها للبيع و2245 جنيها للشراء، وعيار 24 اليوم نحو 2554 جنيها للبيع و 2566 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 1916 جنيها للبيع و 1924 جنيها للشراء و عيار 14 نحو1490 جنيها للبيع و 1497 جنيها للشراء

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.9 ألف جنيه للبيع و 17.96 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 79.44 ألف جنيه للبيع و 79.8 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.6 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.