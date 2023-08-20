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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد وصول كارلوس بيرنيجر للانضمام لجهاز الأهلي

كارلوس بيرنيجر
كارلوس بيرنيجر
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يصل السويسري من أصل أرجنتيني كارلوس بيرنيجر القاهرة فجر الأربعاء المقبل للانضمام للجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

واتفق الأهلي منذ أيام مع كارلوس بيرنيجر على الانضمام لجهاز كولر، استجابة لطلب المدير الفني للأهلي الذى طلب ضم عنصر أجنبى لجهازه المعاون من أجل مساعدته فى بعض الأمور الفنية داخل الفريق.

وسيقوم بيرنيجر، الذي عمل مساعدا مع كولر فى بازل السويسري خلال الفترة من 2018 إلى 2020، بتوقيع عقود انضامه للأهلي بمجرد وصوله القاهرة الأربعاء المقبل.

بعض التقارير تحدثت فى الأيام الماضية عن أن مساعد كولر الجديد فى الجهاز الفني للأهلي سيكون السويسري فريتز شميد، الذى تم ترشيحه لقيادة قطاع الناشئين فى الزمالك مؤخرًا، لكن مصدراً فى الأهلي أكد أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن مساعد كولر سيكون كارلوس بيرنيجر الذى يثق فيه كولر تماماً.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب الجديد عمله مع الجهاز الفني للأهلي مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 24 أغسطس الجاري.

ويضم الجهاز الفني  كلاً من: مارسيل كولر المدير الفني، وهارالد جامبيرلي المدرب العام، وتيزيان أندريس أندويا مدرب أحمال، وياسين الميكاري محلل الأداء، وخالد بيبو مدير الكرة، سامي قمصان المدرب، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى ، ومعهم الوافد الجديد كارلوس بيرنيجر.

وقاد كولر الأهلي لحصد خمس بطولات في الموسم المنقضي هى السوبر المصرى "مرتين" وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.

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