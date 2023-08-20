"الدفاع الروسية": قواتنا تصد 4 هجمات أوكرانية وتُحيِّد 4 أخرى في زابوريجيا ودونتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها تمكنت من صد 8 هجمات أوكرانية، وتحييد أربع مجموعات تخريبية أوكرانية في منطقة زابوريجيا وكذلك في دونيتسك خلال اليوم الماضي في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إضافة إلى إسقاط ما لا يقل عن 3 طائرات مسيرة أوكرانية في غربي روسيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء /تاس/ الروسية، إنه تم إسقاط الطائرات المسيرة الثلاث فوق منطقة بيلجورد المتاخمة لأوكرانيا، دون أن تسفر هذه الحوادث عن أية خسائر بشرية أو أضرار.

فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال (فريق) إيجور كوناشينكوف بأن القوات الروسية "أحبطت أنشطة مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للواء الـ 56 الميكانيكية التابع للجيش الأوكراني ولواء المشاة الثامن والثلاثين بالجيش الأوكراني".

وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية صدت ثماني هجمات أوكرانية بالقرب من مستوطنتي رابوتينو وفيربوفوي في منطقة زابوريجيا خلال العملية العسكرية الخاصة خلال اليوم الماضي، مضيفا: "في منطقة زابوريجيا، صدت وحدات الجيش الروسي ثماني هجمات للقوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنتي رابوتينو وفيربوفوي في منطقة زابوروجي وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 135 جنديا".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أيضا دبابتين، وناقلتي مشاة مدرعتين، ومركبتين مدرعتين من طراز سترايكر، وثلاث سيارات، ونظام كارب بولندي الصنع، ونظام مدفعي "إم 777" أمريكي الصنع، وطائرة "إف إتش-70" بريطانية الصنع، ومدافع هاوتزر "إم 119" أمريكية، ونظام حرب إلكترونية "إيه إن/تي بي كيو-50" أمريكي الصنع.