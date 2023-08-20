الدورى الإنجليزى.. رحيم سترلينج يقود تشيلسى لمواجهة وست هام

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "لندن الأولمبى"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

خط الوسط: مالو غوستو، إنزو فرنانديز، كونور كالاغر، بينجامين تشايلويل، رحيم سترلينج، كارني تشوكويميكا.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

وحصد فريق تشيلسى نقطة وحيده فى أولى جولاته فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، بعد تعادله بهدف لكل فريق أمام ليفربول، وبنفس الحال حصد فريق وست هام يونايتد نقطة بعد التعادل الإيجابى أمام بورنموث.