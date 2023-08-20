بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

أصيب 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بالطريق الزراعي “القاهرة- الإسكندرية”، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقي مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى إيتاي البارود العام 11 شخصا مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من: "عبد الباسط عبده جلال، 58 سنة، مقيم القاهرة، يوسف حسن شلبي، 35 سنة، دنيا فتحي علي، 27 سنة، صبري إسماعيل عبد الرحمن، 37 سنة، جهاد جمال محمد، 53 سنة، عبد الله إبراهيم قطب، 37 سنة، مريان سمير منير، 40 سنة، محمد وجيه رسلان، 23 سنة، عمرو رمضان رمضان، 38 سنة، عبد الله إبراهيم فودة، 34 سنة، رجب أحمد علي، 34 سنة"، جميعهم مصابون بكسور وجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمو دمنهور.

ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.