خطط ومتابعات ميدانية لإنشاء محطات مياه الشرب بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتأكد من تنفيذ الإنشاءات حسب معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة.

من جانبه، تفقد أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة الأعمال الإنشائية بمحطة مياه العدوة الجديدة بقدرة 200 ل/ ث، ورفع كفاءة محطة مياه صفانية بقدرة 60 ل/ ث، مؤكدا تسخير جميع الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانا للانتهاء من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتيسير على المواطنين من أبناء المركز.

وضمن المرحلة الثانية من مشروعات "حياة كريمة" بمركز سمالوط، واصلت الوحدة المحلية معاينة المواقع المقترحة لإنشاء محطات رفع ومعالجة صرف صحي، حيث تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز بعض الأماكن المقترحة بقريتي طرفا البحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية اسطال والشيخ عبد اللاه التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى غنى ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى المركز.