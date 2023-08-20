محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق فعاليات مبادرة "خُطي" لدعم ذوي الهمم

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إنطلاق فعاليات مبادرة " خُطي" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لدعم ذوي الهمم تزامناً مع يوم العمل الإنساني ، بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية بشبين الكوم .

تأتي المبادرة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ،بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، والدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة بالمنوفية ، والدكتورة أمل إسماعيل نائب المنسق العام للمؤسسة ، والعقيد أحمد سلامة مدير مكتب المؤسسة بالمحافظة ، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ، ورئيس حي شرق شبين الكوم ، و فريق متطوعي مؤسسة حياة كريمة .

وسلم محافظ المنوفية ورئيس الجامعة ( 51 ) كرسى كهربائى متحرك كمرحلة أولي لعدد من ذوي الهمم من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة.

وأشاد القاصد بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تقديم كافة أنواع الدعم المادى والعينى والإنسانى لأهالى المحافظة والمرضي وذوي الهمم ،مؤكداً حرص الجامعة الدائم و التعاون المستمر مع المؤسسة إلي جانب التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لتقديم خدمات صحية وإجتماعية لأهالي المحافظة .

كما أكد محافظ المنوفية اهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقاً لأهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية .

وقدم ممثلو مبادرة حياة كريمة الشكر إلى رئيس الجامعة والمحافظ علي مشاركتهما البناءة في مختلف الفعاليات الخاصة وتقديم الدعم الدائم والتعاون مع المؤسسة.