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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تعاين موقع صعق طفلة أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية ببلطيم

المعاينة
المعاينة
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أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، صباح اليوم الأحد معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عاماً، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ إِثرَ وجود "سلك كهربائي مكشوف" والذي وقع مساء يوم الجمعة وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

حيث قام المستشار طارق الشرنوبى- القائم بأعمال مدير النيابة، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلاً من: المستشار مروان القرضاوي- رئيس النيابة، والمستشار سمير العشري - رئيس النيابة، والمستشار أحمد البوهي - وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كلاً من: رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم.

وقد أسفرت المعاينة: عن وجود عدد من أسلاك الكهرباء المكشوفة خارج جدران دورة المياه، وغياب تام لعوامل الأمان والعزل رغم سريان التيار الكهربي فيها؛ مما من شأنه تعريض مستخدمي ذلك المرفق للخطر الداهم، والذي بدوره أسفر عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقاً بالكهرباء.

وتولت النيابة الإدارية ببلطيم التحقيقات، حيث قام المستشار سمير العشري- رئيس النيابة بالاستماع لأقوال كلاً من: رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم الذين أفادوا بصدور قرار صباح اليوم بغلق دورة المياه رقم "٦" محل الحادث بشاطئ الزهراء لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا علي الأرواح.

وجاري استكمال التحقيقات.

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استحمام التيار الكهربي النيابة الادارية المستشار حافظ عباس