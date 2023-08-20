أوسوريو يجهز برنامج إعداد بدني قوي للاعبي الزمالك استعدادا للموسم الجديد

وضع الكولومبي كارلوس خوان أوسوريو مدرب الزمالك مع جهازه المعاون ومخطط أحمال الفريق، برنامج اعداد بدني قوي وذلك لتجهيز اللاعبين استعدادا للموسم الجديد.

وجاء تجهيز أوسوريو للبرنامج مع جهازه المعاون قبل سفره للراحة غدا لمدة اسبوع، ثم سيعود لبدء البرنامج مع اللاعبين من أول سبتمبر المقبل .

واستقر أوسوريو ، على خوض الفريق معسكر داخلي استعدادا للموسم الجديد، وذلك في ظل صعوبة خوض معسكر في أوروبا أو الخليج نظرا للأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا ورحيل مجلس الإدارة .

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالة جماعية في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك نظرا للحجز على الأرصدة في البنوك .

ويعد حسين لبيب أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك لحين عقد انتخابات مقبلة، خاصة وان لبيب قاد الزمالك من قبل وحققت معه معظم الفرق بالنادي البطولات خلال الفترة التي تولي فيها رئاسة الزمالك .

كما يأتي خالد عبدالعزيز وزير الرياضة الأسبق من ضمن المرشحين، ولم يسبق لعبدالعزيز العمل في الزمالك، وتنادى بعض الأصوات داخل النادي بتوليه المهمة خاصة وأنه ينتمى للزمالك .