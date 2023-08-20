رئيس نادي القضاة يهنئ المستشار مسعد عبدالمقصود بمناسبة توليه رئاسة قضايا الدولة

ترأس المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، وفدا قضائيا، اليوم الأحد، لتهنئة المستشار مسعد عبد المقصود، بمناسبة توليه منصب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها: رافق المستشار محمد عبد المحسن أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة المستشار الحسيني فتحي فايد وكيل أول نادي القضاة، والمستشار محمد صبحي خليفة سكرتير عام نادي القضاة، والمستشار حازم رسمي وكيل نادي القضاة، والمستشار حازم أبو سدرة أمين عام صندوق نادي القضاة.

كما حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة:المستشار أحمد فكري صالح الأمين العام، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

وعبر المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي عن خالص الدعاء بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

من جانبه عبر المستشار مسعد عبد المقصود عن بالغ امتنانه للمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدا على حسن التعاون البناء بين الهيئة ونادي قضاة مصر في شتى المجالات القضائية لما فيه صالح الوطن وتحقيق العدالة الناجزة.

