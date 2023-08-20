تفاصيل أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط

عقد محمد عبداللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، وأيمن رخا نائب رئيس الغرفة التجارية، وسمير شطا نائب رئيس الغرفة التجارية، ومسعد الرداد عضو مجلس الإدارة، وأحمد أمين، أمين عام الغرفة التجارية بدمياط، وأحمد والي، مستشار الغرفة التجارية، وطلال الجمل، المستشار الإعلامي الغرفة، اجتماع مع إدارة الشؤون الاقتصادية والشعب بالغرفة التجارية برئاسة وليد الشناوي والعاملين بالإدارة.

تم بحث تفعيل دور الشعب بجميع تخصصاتها المختلفة وإنشاء شُعب للمهن الغير ممثله بشعب داخل الغرفة للعمل علي حل مشاكل جميع القطاعات والتواصل المستمر مع أبناء أصحاب المهن التجارية المختلفة.

فيما شدد فايد علي عقد اجتماعات شهرية للشعب ومتابعاتها من إدارة إدارة الشؤون الاقتصادية والشعب بالغرفة واطلاعه عليها شخصيا كل شهر.

كما أكد فايد أننا هنا لخدمة أبناء دمياط كافة في جميع المهن والتخصصات المختلفة ولن نسمح بأي تقصير يتم اتجاه أبناء المحافظة.

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وجاء التشكيل اختيار محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس الإدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط، وأيمن رخا نائب أول رئيس الغرفة، وسمير شطا، نائب ثان رئيس الغرفة.

كما تم اختيار أحمد أبو شامة أمين الصندوق، ووسام عبد القادر أبو العينين أمين الصندوق المساعد، واختيار السيد عبد الحميد شعير، السكرتير العام.