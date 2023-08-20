مصرع وأصابة 3 أشخاص علي طريق "قليوب - القاهرة"

لقي شاب من أبناء قرية كفر دفريه التابعة لمركز كفر الشيخ، مصرعه، بينما أصيب مرافقوه، أحدهما إصابته خطيرة، والآخر أصابته خفيفة، وذلك قبالة طريق قليوب اتجاه القاهرة، وذلك بسبب وقوع حادث تصادم بين سيارتين.

وكانت شرطة نجدة، طريق القاهرة- الإسكندرية، قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين، بوقوع حادث مروع علي الطريق قبالة قليوب، بين سيارتي نقل، فانتقلت علي الفور سيارات الإسعاف، وقوة تأمين الطريق السريع، وتبين إصابة 3 أشخاص في حادث التصادم، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قليوب العام.

وبالتحري والمعاينة تبين مصرع علي صبري على، 25 سنة، متأثرا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وإصابة محمد شريف عبدالعاطي 20 سنة، بكسر في الجمجمة، محجوز حاليا في عناية مستشفى الجمعية الشرعية بكفر الشيخ، بعد تحويله من مستشفى قليوب، بينما، أصيب رضا عامر محمد 21 سنة، بإصابات خفيفة، وتم خروجه من المستشفى.

تم عمل محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أمرت بدفن الجثة، وتم تسليمه لأهليته بمعرفتهم.