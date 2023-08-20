كواليس اجتماع وزير الرياضة لرسم خارطة طريق الزمالك بالفترة المقبلة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مع قيادات الوزارة والإدارة القانونية للنظر فى استقالة مجلس إدارة الزمالك الجماعية ورسم خارطة طريق القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة.

جاء بالاجتماع والذي كشفت “البوابة نيوز”، عن أبرز كواليسه، فى الواحدة ظهر اليوم مغلقا واقتصر علي حضور عدد محدود من قيادات الوزارة والشؤن القانونية والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة.

قام وزير الرياضة خلال الاجتماع بإجراء عدد من الاتصالات الهاتفية مع رموز نادي الزمالك وعضو سابق بمجلس الإدارة المستقيل، كما أجري وزير الرياضة اتصالا هاتفيا مع حسين لبيب رئيس اللجنة السابق لنادي الزمالك.

تناول الاجتماع إدارة اللجنة الثلاثية النادي المكونة ايهاب خضر المدير التنفيذي، أحمد إبراهيم المدير المالي، أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي، حتي الدعوة لعقد انتخابات مجلس إدارة جديد نهاية اكتوبر المقبل.

ومازال الاجتماع الذي بدا فى الواحدة ظهرا مستمرًا حتي الآن لمناقشة جميع الحلول بعد رحيل مجلس ادارة الزمالك بعد وصول الاستقالة بشكل رسمي الي وزارة الشباب والرياضة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد كشف عن أسباب التقدم باستقالة جماعية

أولا: تم حبس وعزل رئيس النادي المنتخب في سابقة هي الأولى في المجال الرياضي

ثانيًا تم الحجز على أرصدة النادي مما أدى إلى شلل تام في مفاصل النادي مما أثر على سوء النتائج وتأثر الفرق الرياضية والعاملين بالنادي.

ثالثًا: اعتذر رئيس مجلس الإدارة آثرًا المصلحة العامة للنادي على مصلحته الشخصية واعتذار عن استمراره في منصبه حتى تحل مشكلة الجوازات إلا أن الأخرى لم تستجب.

رابعًا: قام المجلس ممثلًا في القائم بالأعمال رئيس النادي بالدعوة إلى لم الشمل إلا أنه فوجيء بعد الاستجابة ورفض تلك المبادرة.