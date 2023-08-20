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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المجلس الوطني الفلسطيني: خطة الاحتلال المُعلنة لتطوير مدينة "القدس" باطلة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم /الأحد/، مُصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على خطة خمسية للقدس الشرقية المحتلة بـ 120 مليون شيكل، لتعميق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة.
وأضاف المجلس- في بيان صادر عن رئاسته- أن هذه الإجراءات تكريس للاحتلال، وهي باطلة وغير قانونية، وانتهاك للقرارات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة، خاصة قرار 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة.
وشدد المجلس على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية. 

المجلس الوطني الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي