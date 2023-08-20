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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن مبادرة 100 يوم صحة.. الكشف الطبي على 528 ألف مواطن بالدقهلية

جانب من أعمال المبادرة
جانب من أعمال المبادرة
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن توقيع الكشف الطبي على 528 ألفا و283 مواطنا على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة منذ اطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وأضاف مكين أنه تم فحص 206 آلاف و164 مواطنًا من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة" مشيرا إلى فحص 265 ألفا و437 سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة" فضلاً عن 6204 سيدات من خلال مبادرة صحة الأم والجنين.

وأشار إلى أنه تم الكشف 9 آلاف و436 طفلا ضمن مبادرة "السمعيات" ، ونحو 1938 فى إطار مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال وحديثى الولادة كما تم فحص نحو 22 ألف مواطن ضمن مبادرة "كبار السن من 65 عاما فما فوق" علاوة على 17 ألفاً و105 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

وأوضح الدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية أن خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة و القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

جدير بالذكر إلى أن مبادرة " 100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

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