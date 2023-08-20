الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منزل مُحافظ القدس ويعتدي على شاب في مخيم "شعفاط"

الأحد 20/أغسطس/2023 - 04:43 م

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزل مُحافظ مدينة القدس المُحتلة عدنان غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منزله للتأكد من وجوده داخله، في ظل سياسة الحبس المنزلي التي تفرضها قوات الاحتلال على المحافظ منذ سنوات.

وفي مخيم "شعفاط" بالقدس، اعتدت الشرطة الإسرائيلية، بشكل مهين على الشاب الفلسطيني عروة شيخ علي وتركت على وجهه علامة "نجمة داود"، قبل أن تفرج عنه وتحوله للاعتقال المنزلي.

وزعمت شرطة الاحتلال، في أعقاب الكشف عن علامة "نجمة داود"، أنها "ناجمة على ما يبدو عن رباط حذاء أحد أفراد الشرطة وأن شيخ علي قاوم اعتقاله".

وقال شيخ على إنه خلال اعتقاله، انهال أفراد الشرطة عليه بلكمات في جميع أنحاء جسده وغطوا وجهه بقطعة قماش".