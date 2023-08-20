عقار يا مصر| اختصرنا لك الطريق اسكن واستثمر بضغطة زر!

تعتبر السوق العقارية واحدة من الأسواق التي لا تنضب، فالحاجة إلى مسكن تولد مع كل مواطن ولا تقتصر على فترة زمنية معينة، مما أدى إلى زيادة التنافس بين المستثمرين واتساع بؤرة السوق العقارية بشكل غير مسبوق خاصة مع زيادة توسعات الدولة العمرانيه، وقد أدى ذلك الاتساع إلى صعوبة الحصول على الوحدة السكنية المناسبة، خاصة وأن المعاملات العقارية تندرج تحت بند القرارات المصيرية في حياتنا.

وبهذا الصدد أتت فكرة منصة عقار يا مصر الالكترونية؛ لتسهل على كل مواطن الحصول على وحدته السكنية المنشودة سواء أكانت للبيع أو للإيجار بأقل مجهود يذكر، فقط بنقرة شاشة على الهاتف الخلوي يمكنك الحصول على وحدتك السكنية أو التجارية بأقل سعر ممكن.

خدمات منصة عقار يا مصر

تتيح المنصة للمُلاك عرض وحداتهم الخاصة دون الحاجة للتعامل مع جشع السماسرة والوسطاء العقاريين، كما تتيح للعملاء قائمة طويلة من الوحدات السكنية والتجارية في كل بقعة من بقاع الجمهورية، مقترنة بكافة التفاصيل المتعلقة بكل وحدة من: موقع بالتفصيل، اسعار، وامكانيات تقسيط، طرق سداد، فضلا عن صور توضيحية للمساعدة في اتخاذ القرار.

كل ذلك من خلال محرك بحث قوي تم تطويره خصيصًا لمساعدة العميل في تحديد كافة المواصفات المرجوة في عقاره المنشود، ومن ثم تبدأ عملية فلترة سريعة لكل العقارات المتاحة على الموقع، وعرض كافة الخيارات المطابقة للمواصفات المطلوبة؛ مما يحقق للعميل مرونة وحرية الانتقاء من الخيارات المعروضة، وكل ذلك بشكل مجاني 100%.

ونظرًا للعلاقة الوثيقة بين العقارات والاستثمار؛ وفرت منصة عقار يا مصر مدونة عقارية إخبارية ومعلوماتية عن كل ما يتعلق بالسوق العقارية وتطوراتها يومًا بعد يوم، واتجاهات المطورين العقاريين، وتوقعات الأسعار بناءًا على آراء المحللين الاقتصاديين، فضلًا عن عدسة عقار يا مصر الثاقبة التي تتبع أحوال العمران في شتى ربوع الدولة كما تنقل لك أخبار كل ما تطرحه الدولة من عقارات مدعمة وآخر القرارات بشأن العمران.

وجب التنويه على أن منصة عقار يا مصر هي أكثر المنصات العقارية تشعبًا من حيث تغطيتها لما هو متاح في السوق العقارية: من اراضي صالحة للبناء، وحدات تجارية وإدارية بأنواعها، وحدات سكنية بأنواعها حتى في أكثر البقاع النائية، وذلك فضلًا عن تغطيتها لكل ما يعرض من عقارات في معظم القرى السياحية والكمبوندات السكنية الاستثمارية في شتى ربوع الجمهورية.

أفضل فرص السكن والاستثمار العقاري لعام 2023

في ظل المنافسة المحتدمة في السوق العقارية، والمدن الجديدة التي يتم تعميرها بلا هوادة مع التأرجح المستمر في سعر العملة، اتجه الكثير من المواطنين إلى تجميد مدخراتهم في أصول عقارية أملًا في الاحتفاظ بقيمتها.

ومع الخوف من المخاطرة وضخ الأموال في مدن لم تتبين بعد ماهية مستقبلها، يصبح الاستثمار في المدن والمناطق التي أظهرت صمودًا جليًا أمام الثورة التوسعية هو أكثر الخيارات مثالية، ومن أبرز تلك المدن والمناطق:

● عقارات مدينة الشيخ زايد

تعتبر مدينة الشيخ زايد من المدن دائمة التطور التي يتسابق المستثمرون في تدشين أفضل المشروعات العمرانية والخدمية بها، مما جعل شقق الشيخ زايد دائمًا في الصدارة إذا ما تعلق الأمر بأكثر العقارات طلبًا في السوق العقارية، حيث تعتبر من أكثر المدن المصرية رُقيًا وتنعمًا بكل ما تتطلبه الحياة الآدمية، وبالتالي أكثرها ارتفاعًا في مؤشرات الأسعار، والذي جعل شراء إحدى وحداتها فرصة استثمارية مضمونة على المدى الطويل.

● عقارات التجمع الخامس

لا تقل منطقة التجمع الخامس أهمية عن مدينة الشيخ زايد عندما يتعلق الأمر بالتطور الدائم واستقطاب السكان والمستثمرين، فدائمًا ما تتأرجح بينهما صدارة السوق العقارية، حيث تعتبر شقق التجمع الخامس من أرقى الوحدات التي يتطلع الكثيرون للسكن في إحداها لما يتوفر حولها من كافة المقومات اللازمة لحياة مثالية، فضلًا عن ضم المنطقة لأشهر المولات والمراكز الترفيهية في الجمهورية.

ولأن وبعد أن علمت أفضل المناطق لضخ استثمارك، سارع الآن بدراسة الوحدات المتاحة في المنطقتين من خلال منصة عقار يا مصر، واختر من بين الاعلانات أكثر الوحدات توافقًا مع تطلعاتك فلن يستغرق منك الأمر سوى بضع دقائق للتواصل مع مالك الوحدة المنشودة وتحديد موعد معاينة الوحدة في أرض الواقع.