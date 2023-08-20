تحقيقات النيابة: ماس كهربائي وراء حريق محل عطور العتبة

واصلت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل إحدى محال العطور بمنطقة العتبة ، واستمعت لأقوال مالك المحل الذي نفى وجود شبهة جنائية.

وقال مالك المحل: “إن ماس كهربائي في الوصلات الداخلية للكهرباء بالمحل وراء الحريق كما أن وجود مواد كحولية ساعدت على سرعة اشتعال الحريق وامتداده مما أدى إلى تفحم محتويات المحل بالكامل”.

كانت الحماية المدنية تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد المحال التجارية المتواجدة بمنطقة العتبة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق وإخلاء المحال المجاورة؛ تحسبا لامتداد النيران.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمحال المجاورة للمحل المحترق وكذلك جراج السيارات العتبة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.