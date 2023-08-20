"أنا رايح عند ربنا".. انتحار مسن شنقا في المعصرة بسبب خلافات زوجية

شهدت منطقة المعصرة واقعة مأساوية عندما أقدم مسن عمره 74 سنة على الانتحار شنقا بسبب إصابته بتورم فى الخصية وخلافات مع زوجته الثانية.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالى بوجود بلاغ بإنتحار شخص بمسكنه بعزبة كامل صدقى القبلية، بالإنتقال والفحص وتم التقابل مع نجلة المتوفي ، وأقرت حال قيامها بزيارة والدها للإطمئنان عليه ويدعى م أ، 74 سنة، سباك ومقيم محل البلاغ معلقا بحبل مثبت بجنش السقف داخل غرفته وتوفي.

وبالمعاينة تبين ان العقار محل البلاغ مكون من ثلاث طوابق فوق الارضي وأن الشقة محل البلاغ بالطابق الارضي مكونه من غرفتين ومطبخ وحمام وصالة وتبين سلامة جميع منافذ ومداخل الشقة وتواجد جميع متعلقاته الشخصية

كما تبين أن جثمان المتوفي داخل غرفة المعيشة المواجهة لباب الشقة معلقًه بحبل غسيل من عنقه ومثبت الحبل بجنش بمنتصف الغرفة مرتديًا كامل ملابسه وأسفله منضدة صغيره و ملقى بجانبها كرسى بلاستيك.

وبمناظرة الجثمان تبين خلوه من ثمة إصابات ظاهرية

و بسؤال نجلته أفادت بمروره بحالة نفسية سيئة بسبب مرضه بتورم الخصية و فقد السمع و امراض الشيخوخة ووجود خلافات مع زوجته الثانية المقيمة بمنطقة الجيزة لعدم رعايتها له

و أمكن التوصل لشاهد الواقعة عمرو م ، 21 سنة، عامل و مقيم بشقة بالطابق الاول بذات العقار محل البلاغ أفاد بقيام المتوفى باقتراض مبلغ مالى وقدره الف جنيه من والدته صباح اليوم قبل ذهابها للعمل و فوجئ بقيام المتوفى بطرق باب شقته و قام بإعادة المبلغ المالى له مره أخرى و ابلغه جمله "انا رايح عند ربنا وانصرف لمسكنه

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.