أمام أعين مصطفى محمد.. نانت يتعرض لثانى هزائمه فى الدورى الفرنسى

حقق فريق ليل الانتصار الأول له فى الدورى الفرنسى لكرة القدم هذا الموسم، بعد الفوز على نظيره نانت الفرنسى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "بيار موروا"، ضمن منافسات الجولة الثانية.

أحرز ثنائية ليل اللاعب جوناثان دايفيد فى الدقيقة الـ 66 ، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب أدم وناس فى الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء حالة طرد للاعب الكساندرو ريبيرو فى الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، بعد تدخل عنيف ضد لاعب نانت.

بهذا الفوز رفع فريق ليل رصيده إلى 4 نقاط، وضعته فى وصافة ترتيب الدورى، بينما فشل فريق نانت حصد أى نقاط حتى الآن فى مسابقة الدورى.