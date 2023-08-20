الاستعلام عن حالة مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالجيزة

استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لمصابين اثنين، أصيبا بطلقات نارية من فرد خرطوش في مشاجرة بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة وادعاء طلق ناري بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة شخصين بطلقات نارية من سلاح ناري فرد خرطوش جري نقل المصابين إلي مستشفي الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخذا كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.