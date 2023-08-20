ثنائي الزمالك يقتربان من الانتقال إلى سموحة

اقترب محمود شبانة، وحمدي علاء، لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من الانتقال إلى صفوف سموحة السكندري، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، موافقته على رحيل محمود شبانة، إلى الفريق السكندري، على سبيل البيع النهائي في ظل خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني في الفترة الأخيرة.

ووافق أسوريو، على خروج حمدي علاء، على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد عودة اللاعب من صفوف البنك الأهلي.

ويسافر أسوريو، إلى بلاده غدًا الاثنين، لقضاء فترة إجازة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي تنطلق أول سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعود المدير الفني الكولومبي إلى القاهرة قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بـ48 ساعة.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.