الدوري الإنجليزي.. تشكيل دفاعي لإيفرتون أمام أستون فيلا

أعلن شين ديتش المدير الفنى لفريق إيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أستون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق إيفرتون كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ناتان باترسون، مايكل كين، جيمس تاركوفسكي، أشلي يونغ.

خط الوسط: جيمس جارنر، ادريسا غاي، أمادو أونانا، أليكس إيوبي، عبدالله دوكوري.

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين.

ولم يحقق فريق أستون فيلا أى نقاط خلال الجولة الأولى التى خاضها أمام نيو كاسيل، والتى تعرض فيها للهزيمة بـ 5 أهداف لهدف، ونفس الحال ينطبق على إيفرتون الذى فشل فى حصد أى نقاط خلال الجولة الأولى بعد الهزيمة أمام فولهام بهدف دون رد.