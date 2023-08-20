الدورى الإنجليزى.. أستون فيلا يهاجم إيفرتون بواتكينز

أعلن اوناي إيمري المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق أستون فيلا كالتالى:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: بوبكر كامارا، دوغلاس لويز، ليون بايلي، موسى ديابي، جون ماكجين.

خط الهجوم: أولي واتكينز.

ولم يحقق فريق أستون فيلا أى نقاط خلال الجولة الأولى التى خاضها أمام نيو كاسيل، والتى تعرض فيها للهزيمة بـ 5 أهداف لهدف، ونفس الحال ينطبق على إيفرتون الذى فشل فى حصد أى نقاط خلال الجولة الأولى بعد الهزيمة أمام فولهام بهدف دون رد.