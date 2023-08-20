الغرفة التجارية بالجيزة تبحث إعادة هيكلة إدارتها المالية

أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن وضع تصور كامل لهيكل مالى وإدارى لغرفة الجيزة، وذلك لوضعها تحت اطار النظام المؤسسى الذى يلتزم بالاشكال الادارية والمالية المنظمة له فى اطار من القانون والعلم وطبقا للقوانين المنظمة للوظائف حسب اللوائح المنظمة وقوانين الدولة للجهاز الادارى والاجهزة الاخرى.

واشار الشاهد، الى انه تم تكليف الشئون الادارية والمالية بالغرفة بتحديد كامل للمسميات الوظيفية للعاملين مع تحديد مهام كل وظيفة وعمل بطاقة وصف لكل وظيفة تشمل مهامها وواجباتها وحدود عملها مع الربط المالى لكل وظيفة وحصر كامل عن الامور المالية بالغرفة ومطالبة الادارة القانونية بمراجعة كافة الاجراءات طبقا للقانون.

جاء ذلك فى اجتماع الشاهد مع عادل رزين المستشار الادارى للغرفة والدكتور اسامة حجازى مدير الشئون القانونية وخالد عبد السميع مديرعام المتابعة والتخطيط.